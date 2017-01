Pierre Palmade décide de dissoudre "La Troupe à Palmade", qu'il avait créée en 2005

05/01 15:02

Dans un communiqué de presse, Pierre Palmade annonce qu'il a décidé de dissoudre "La Troupe à Palmade", qu'il avait créée en 2005.

"Les très nombreux projets professionnels que j’entreprends m'obligent à arrêter mon aventure +La Troupe à Palmade+. N’ayant que peu de temps à consacrer à cette entité, je préfère la dissoudre et en garder un souvenir merveilleux", peut-on lire.

L'humoriste précise toutefois qu'il a d'autres projets sur lesquels il planche avec plusieurs membres.

"Après quelques dernières, nous nous séparerons avec beaucoup d'émotion", ajoute-t-il.

A noter que "La Troupe à Palmade" proposera encore quatre spectacles sur la scène de la Comédie de Paris jusqu'au 20 mars : "Alex et Patxi sont dans un bateau", "250 g de shit", "Sans paroles" et "Les Résistants".

Parmi les comédiens et humoristes qui ont été révélés par la troupe, on peut citer Sébastien Castro, Camille Cottin, Arnaud Tsamère et Jean Leduc.



