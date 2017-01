Furieux, un député quitte le plateau de LCI : "Je ne sais pas qui vous m'avez mis en face, mais c'est un facho !" Regardez

05/01 08:29

"Je ne sais pas qui vous m'avez mis en face, mais franchement (...) c'est un facho ce mec là !"

C'est avec ces mots que François-Michel Lambert, député écologiste a quitté le plateau de LCI hier, alors qu'il était confronté à Emmanuel Jaffelin, philosophe.

Le débat portait sur la fessée et il a très vite viré au grand n'importe quoi...

"Je vais prendre l’autorité vis-à-vis de vous et je vais vous mettre une gifle» lance l'écologiste au philosophe, alors que celui-ci répond:

"Vous n’êtes pas mon père, et je suis un peu plus âgé que vous. Ce n'est pas simple d'élever plusieurs enfants, mais on sait qui sont les femmes qui font beaucoup d’enfants en France…»

Insupportable pour le député qui face à des propos qu'il qualifie de "limite fasciste" s'en va.

La journaliste Marie-Aline Meliyi qui anime le débat lui dira simplement "c'est votre droit de partir" avant de rendre l'antenne de façon précipitée.

.

.

Regardez l'incident sur LCI

.

.

.

.



Yann Moix à propos du livre de Patrick... par morandini