Philippe Etchebest réagit pour la première fois au décès du restaurateur de "Cauchemar en cuisine" sur M6

05/01 07:25

Jean-Michel Rétif un restaurateur qui avait participé à Cauchemar en cuisine sur M6 a été retrouvé sans vie dans son restaurant, une lettre à côté de lui, dans son établissement à Vandoeuvre-lès-Nancy.

On ignore les causes du décès pour l'instant, même si la thèse du suicide semble privilégiée par les enquêteurs.

La femme de ce dernier a posté un message sur Facebook pour remercier les dizaines d'internautes qui ont laissé des messages émus.

Mais pour la première fois, ce matin, c'est Philippe Etchebest, le chef qui anime l'émission qui réagi pour la première fois chez nos confrères du Parisien.

Il a été prévenu mardi du décès de Jean-Michel Rétif par sa propre femme.

Il parle avec beaucoup d'émotion et de respect:

«Ce drame m’a beaucoup touché, mais je pense d’abord à la famille.

J’ai eu son épouse et sa fille hier au téléphone : c’est un drame pour eux, j’ai essayé de les réconforter au mieux, mais que dire dans ces cas-là… Fred (le cuisinier) à qui j’ai parlé également, ne comprend pas non plus ce qui s’est passé.

J’avais régulièrement Jean-Michel au téléphone, j’étais fier de son travail.

Nous devons maintenant respecter la peine de la famille".



Générique de "Cauchemar en cuisine" sur M6 par morandini