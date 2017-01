Sondage: Pour une majorité de Français, François Fillon mène une mauvaise campagne et doit modifier son programme

05/01 07:33

Le candidat de la droite et du centre à la présidentielle François Fillon mène-t-il une bonne campagne depuis son investiture?

La réponse est non pour une majorité de Français!

Selon un sondage Elabe réalisé pour BFM TV, 53% des personnes sondées estiment qu'il mène "une mauvaise campagne", contre 46% qui pensent le contraire.

Cette enquête indique également que 63% des sympathisants de droite saluent sa campagne, contre 36% qui la jugent mauvaise.

A noter que 77% d'entre eux souhaitent que François Fillon modifie son programme, contre 22% qui sont pour son maintien.

Mais qu'en est-il de l'alliance entre François Fillon et François Bayrou ?

66% des Français y sont opposés selon ce sondage.

Du côté des sympathisants de droite, ils y sont défavorables à 58%.

Quant aux sympathisants Les Républicains, ils sont contre à 65%.

Mais de leur côté, les sympathisants du MoDem y sont favorables à 57%.

L'enquête a été réalisée par internet les 3 et 4 janvier auprès d'un échantillon de 953 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.



