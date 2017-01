A New York, un train de banlieue a déraillé à l'heure de pointe: Un nouveau bilan des pompiers fait état de 103 blessés (Vidéo)

04/01 16:58

A New York, un train de banlieue a déraillé à l'heure de pointe.

Le train de la ligne Long Island a déraillé à 8h30, heure locale, dans Brooklyn, d'après des sources officielles.

Au moins 103 personnes sont blessées selon un bilan communiqué par les pompiers à 16h55

La gravité et le nombre exact de ces blessures n'est pas encore connu, mais d'après les pompiers, aucun des blessés n'est sérieusement atteint.

On ignore les causes du déraillement qui s'est produit à la gare d'Atlantic Terminal, l'une des plus chargées de l'agglomération new-yorkaise car neuf lignes de métro y sont reliées.

Plusieurs passagers interrogés ont indiqué que leur voyage s'était déroulé sans incident et qu'ils s'apprêtaient à sortir du train lorsqu'est survenu le choc, précipitant des dizaines de passagers au sol.

Pour le moment, aucune information n'a été donnée pour expliquer les raisons de l'accident.

Le train roulait apparemment trop vite à son arrivée en gare.

103 injuries reported at scene of Atlantic Terminal LIRR train derailment, all non-life-threatening pic.twitter.com/t5p78cAFlU — FDNY (@FDNY) 4 janvier 2017

