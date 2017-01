Un garçon de 11 ans interpellé dans son établissement scolaire pour avoir mis le feu à un H&M en plein centre de Strasbourg

04/01 18:03

Un garçon de 11 ans soupçonné d'avoir mis le feu à une boutique de vêtements à Strasbourg le 24 décembre a été interpellé aujourd'hui dans son établissement scolaire.

Une boutique H&M située en plein centre de Strasbourg avait en partie pris feu le 24 décembre dernier, entraînant l'évacuation des clients du magasin, ainsi que de ceux de la boutique voisine.

"Sur la base de la vidéosurveillance du magasin, il y a eu un gros travail de recoupement des enquêteurs", fondé notamment sur la description vestimentaire du suspect et son âge supposé, a expliqué la DDSP.

Le jeune garçon, né en février 2005 et scolarisé en classe de 6e, a été interpellé ce matin dans son collège, "en lien avec l'Éducation nationale" et "de la façon la plus discrète possible", a expliqué la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP).

En raison de son jeune âge, une décision, par exemple l'imposition d'une mesure éducative, "sera prise dans la journée", la garde à vue ne pouvant durer que 12 heures au maximum. »

.



La marque de luxe Kenzo va prochainement... par morandini