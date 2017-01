Muriel Robin: "Je ne voterai pas aux prochaines élections. Je ne veux plus voter, je n'y crois plus" - Regardez

04/01 13:07

Muriel robin était invitée avec Pierre Palmade de la Nouvelle Edition ce midi sur C8.

Interrogée sur la prochaine élection présidentielle elle a été très claire:

"Moi, je ne voterai pas. Je ne veux plus voter, je n'y crois plus et je ne me déplacerai pas pour un bulletin blanc".

Pierre Palmade de son côté à annoncé qu'il pensait voter sans préciser pour qui.

