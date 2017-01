Robert Marchand, 105 ans, qui veut établir un record sur piste: "Mon secret ? Je mange n'importe quoi !" Regardez

04/01 13:28

À 105 ans, Robert Marchand ambitionne d'être le plus rapide de sa catégorie, il faut dire qu'il est le seul à y être et donc, son objectif est d'établir un record et non pas de battre un record

Il s'élancera dans l'après-midi sur la piste du vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines avec un objectif : parcourir 23 ou 24 kilomètres en une heure sur son vélo.

Robert Marchand, 105 ans, qui veut établir un... par morandini