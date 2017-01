Elle n'avait jamais vu son frère ! Elle le retrouve pour la première fois en direct sur le plateau de TPMP - Regardez

04/01 09:55

Dans la nouvelle version de TPMP lance depuis lundi, Cyril Hanouna tente en fin d'émission d'exercer les voeux de l'un de ses téléspectateurs.

C'était le cas hier soir d'Inès qui a envoyé une vidéo à la production de l'émission demandant de l'aide pour retrouver son frère dont elle avait été séparée depuis la naissance.

Cyril Hanouna a exaucé son voeu, par surprise en direct, en faisant venir Joseph, 26 ans, et ils se sont vues pour la première fois sur le plateau... I

Il ne manquait plus que Jacques Pradel et le célèbre générique de "Perdu de vue" pour rappeler aux plus anciens cette émission qui a fait les beaux jours et les belles audiences de TF1...

Elle n'avait jamais vu son frère ! Elle le... par morandini