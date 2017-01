Audiences TNT: France 5, W9 et C8 parviennent à dépasser le million de téléspectateurs en prime

04/01 09:18

France 5 proposait un documentaire. "Harcèlement sexuel, le fléau silencieux" a convaincu 1.061.000 personnes pour 4,2% du public.

W9 proposait un documentaire. "Stromaé, l’homme aux deux visages" a séduit 1.060.000 téléspectateurs, soit 4,3% de parts de marché.

"16 Blocs" était diffusé sur C8 . Le film a séduit 1.025.000 téléspectateurs, soit 4,3% de parts de marché.

NT1 misait sur "On a échangé nos mamans". L’émission a réuni 556.000 téléspectateurs et 2,2% du public.

Arte diffusait un documentaire. "Chasing Ice" a réuni 512.000 téléspectateurs et 2,4% de parts de marché.

TMC diffusait une série. "Profilage" a captivé 550.000 téléspectateurs, soit 2,3% de parts de marché.

France 4 pariait sur un film. "Nos pires voisins" a captivé 500.000 personnes, soit 2% du public.

HD1 pariait sur un film. "SWAT, unité d’élite" ont captivé 486.000 téléspectateurs, soit 2% du public.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "La France des mystères" a séduit 441.000 téléspectateurs, et 1,7 % du public.

Chérie 25 programmait un film. "Bandidas" a réuni 426.000 téléspectateurs et 1,7% de part de marché.

"Soldiers of Fortune" était programmé sur NRJ12 . Le film a réuni 414.000 personnes, soit 1,7% de part de marché.

6Ter misait sur une série. "Once Upon a Time" a séduit 303.000 téléspectateurs, et 1,2% du public.

France O misait sur un téléfilm. "Paradis Amers" a séduit 197.000 personnes et 0,8% du public.

CSTAR diffusait un téléfilm. "Et demain, Paula ?" a attiré 164.000 téléspectateurs soit 0,7% de parts de marché.

Numéro 23 pariait sur un téléfilm. "Les Hauts de Hurlevent" a convaincu personnes, et % du public.

Gulli misait sur un film. "Sorcières, mais pas trop" a captivé 75.000 téléspectateurs pour 0,3% du public.