Regardez les images de "The new celebrity apprentice" où Arnold Schwarzenegger remplace désormais Donald Trump

04/01 14:28

L'acteur Arnold Schwarzenegger, ex-gouverneur de Californie, présente désormais The new celebrity apprentice, à la place de son ami Donald Trump, élu président des Etats-Unis.

Le nouveau slogan d'Arnold Schwarzenegger a donc finalement été révélé dans le premier épisode de New Celebrity Apprentice:

" You're terminated . Now, get to the chopper." Vous êtes viré. Maintenant, rejoignez l'hélicoptère".

Sur les réseaux sociaux, la prestation de la star a été appréciée et les internautes n'ont pas manqué de faire le rapprochement entre cette nouvelle formule et celles utilisées par l'acteur dans ses films.

Par ailleurs, des vedettes comme Boy George et Warren Buffett ont participé à premier numéro de la huitième saison, enregistrée à Los Angeles.



«La première émission n'était pas facile. Mais les célébrités connaissent mes attentes maintenant. Prenez des risques, donnez-vous à fond», a-t-il tweeté après la diffusion rapporte TVA Nouvelle.

Rappelons que Le président élu Donald Trump va rester producteur exécutif de l’émission de télévision « Celebrity Apprentice », dont il a longtemps été le personnage central selon le studio MGM.



The new celebrity apprentice : Arnold... par morandini