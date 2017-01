Un restaurateur qui a participé à "Cauchemar en Cuisine" sur M6 retrouvé mort dans son établissement - La thèse du suicide privilégiée

03/01 17:12

Selon le site d'information Loractu , Jean-Michel Rétif, le gérant d’un restaurant à Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) a été retrouvé mort dans son établissement mardi matin.

Au mois de septembre dernier avait été diffusée en prime time sur M6 l'émission à laquelle il avait participé.

Philippe Etchebest était venu l'aider en raison des problème qu'il rencontrait dans son établissement sans réservation, sans client et alors que la tension était fort avec son chef.

Cet établissement avait été fondé en 2008 avec succès, mais en 2013 de nouveaux concurrents avaient plombé les comptes et le restaurant n'avait pas su s'adapter.

C'est pour cette raison qu'il avait décidé de faire appel à l'émission.

Le restaurateur avait alors exprimé à plusieurs reprise sa joie et sa satisfaction après le passage de Philippe Etchebest:

""On m’interroge souvent pour savoir pourquoi j’ai demandé à faire venir Philippe Etchebest.

Sans lui, c’est simple, le restaurant aurait fermé.

On a pris une claque, on s’est tous remis en question et ça nous a donné un second souffle"

Loractu donne quelques informations sur le drame:

"La thèse du suicide est privilégiée par les enquêteurs, alors qu’une lettre a été retrouvée près du corps du quinquagénaire qui gisait dans la réserve à l’arrière de l’établissement situé dans le «village» de Vandœuvre-lès-Nancy.

Il n’y a pas encore de liens officiellement établis entre le travail de M. Rétrif et son très probable suicide."

