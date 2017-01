France 2 arrête Amanda Scott le 23 janvier et la remplace par un nouveau jeu - Toutes les infos sur ce nouveau rendez-vous

03/01 16:43

C'est désormais officiel, c'est le lundi 23 janvier qu'Amanda Scott pliera bagages sur France 2 pour laisser la place à une toute nouvelle émission intitulée "Un chef à l'oreille", un nouveau jeu autour du savoir-faire culinaire présenté par Elodie Gossuin accompagnée des deux chefs Flora Mikula et Yoni Saada.

Une émission de cuisine originale qui réunit au sein d’une même équipe un grand chef et un novice en cuisine.

Les chefs ne sont pas aux fourneaux avec leur poulain mais les dirigent au moyen d’une oreillette !

Deux duos s’affrontent chaque jour et doivent réaliser en une heure le « plat du jour ».

Un très bon plat familial mais surtout réalisable par tous !

L’oreillette est l’artifice parfait pour obliger nos chefs à se confronter aux difficultés que rencontre une majorité de Français : ceux d’entre nous qui n’excellent pas en cuisine, qui manquent cruellement de savoir-faire ou qui font grincer les fourchettes de leurs convives.

Mais attention, seuls les novices sont habilités à cuisiner !

Flora Mikula et Yoni Saada ne peuvent ni montrer, ni aider, ni cuisiner, ni goûter... juste guider leur poulain à travers l’oreillette pendant que le chrono tourne !

Un zeste d’adrénaline pour les chefs, les candidats, les téléspectateurs et des situations parfois inattendues. A la fin de chaque émission, les deux plats réalisés par les novices sont ensuite soumis aux papilles exigeantes de l’experte de l’émission : Estérelle Payany, critique gastronomique pour de nombreux supports presse (Elle, Télérama...) et auteur d'une trentaine de livres de cuisine. Elodie Gossuin avec sa bonne humeur est la complice des chefs, des candidats et des téléspectateurs.

Elle explique les règles, encourage et accompagne les candidats.

Au-delà du divertissement et des situations comiques accentuées par l’usage de l’oreillette, le programme redonne honneur et saveur à la cuisine des Français. Il propose également astuces et conseils accessibles à tous pour ainsi transformer des cuisiniers du dimanche en potentiels cordons bleus.

Au-delà du jeu, la transmission de l’amour de la cuisine et le partage du savoir-faire sont au menu

A la clef pour les gagnants : équipement, meubles ou ustensiles afin de renouveler leur expérience de la cuisine et redonner de la saveur à leurs menus.

