Le message d'amitié et de tendresse de Jean-Luc Reichmann pour Catherine Laborde bouleverse les internautes

03/01 16:35

38.000 j'aime, plus de 2.000 partages, le message de Jean-Luc Reichmann sur son compte Facebook a touché les internautes et les téléspectateurs après l'annonce du départ de Catherine Laborde.

Un message simple mais sincère qui évoque avec pudeur l'amitié forte entre les deux vedettes de la Une.

Voici l'intégralité de ce message:

"Chère Catherine

Je viens d'apprendre que tu viens de tirer ta révérence avec tellement d'élégance que je ne trouve pas les mots pour te dire combien nous t'aimons et combien je suis fier de faire partie des gens que tu aimes.

Lorsque mes enfants t'ont amené le jour de ton mariage ton alliance à la mairie, ils étaient tellement fiers en voyant s'illuminer ton regard dans le leurs, que personne n'est resté indifférent à tant de bonheur.

Je me permets de mettre ce petit mot sur mon Facebook pour dire à tout le monde Ô combien tu es une belle personne, pleine de sensibilité et de pudeur, pleine de tendresse et de délicatesse.

Non, nous ne t'oublierons pas, jamais.

À très vite !

Jluc ... Pour la vie."

.



Catherine Laborde confie à Michel Drucker qu... par morandini