Primaire de la gauche: Manuel Valls change déjà… de slogan

03/01 14:20

D'après le Soir.be , ce matin, Manuel Valls présentait son programme en vue de la primaire de la gauche.

Les journalistes présents à la Maison de la Chimie ont d'ailleurs pu constater, que l’ex-Premier ministre a choisi de changer son slogan de campagne. « Faire gagner tout ce qui nous rassemble » est devenue « Une République forte, une France juste ».

Il faut dire que le premier avait été largement moquée sur les réseaux sociaux rapport BFMTV.

Selon les informations de RTL , des membres de l’équipe présents avaient rappelé en décembre, que le “ Yes we can ” de Barack Obama en 2008 n'était que “le troisième slogan de la campagne du président américain”.



