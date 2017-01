Karine Le Marchand choquée par la violence des attaques sur les réseaux sociaux: "Le monde devient dingue !" Regardez

03/01 10:31

Karine Le Marchand fait partie de ces personnalités qui s'émeuvent de la violence qui existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui sont devenus de véritable défouloir pour les haineux.

Hier, invité de TPMP, elle a voulu pousser un coup de gueule sur ce sujet:

"Aujourd'hui tout fait buzz, tout est polémique...

Le monde devient dingue... C'est incroyable...

A un moment donné on ne peut plus rien dire, on ne peut rien faire...

Un peu de bienveillance et de gentillesse !

De tout de façon aujourd'hui on est toujours soupçonné, on pense toujours qu'on est en train de cacher quelque chose..."

.



Karine Le Marchand choquée par la violence des... par morandini