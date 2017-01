Les internautes s'amusent encore de l'incroyable ratage du décompte de la nouvelle année le 31 décembre sur TF1 - Regardez

03/01 07:51

C'est une image qui ne cesse de faire le buzz sur les réseaux sociaux: le raté de TF1 pour le nouvel an, la Une qui est passé à côté du décompte d'avant minuit, laissant des millions de téléspectateurs sceptiques ne sachant plus si il était minuit ou pas.

Un ratage d'autant plus surprenant que la séquence avait été enregistrée plusieurs jours à l'avance et on ne comprend pas trop pourquoi la Une n'a pas refait la séquence afin qu'elle colle parfaitement au décompte qui s'affichait, voir même avoir fait un montage pour éviter que le web ne se moque ainsi de la première chaîne d'europe.

Regardez

L'incroyable raté du jour de l'an pour TF1... par morandini