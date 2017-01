Versailles - Ils "s’invitent" à des réveillons privés pour voler et molester des convives

02/01 15:21

Selon L e Parisien , trois hommes ont été interpellés à Versailles dimanche après s’être "invités" à des soirées privées de Nouvel An et avoir commis des larcins et des violences.

"Il semble qu’on a eu affaire à des opportunistes : ils ont vu de la lumière, ils sont entrés".

Entre 4 heures et 5 heures du matin, ils avaient choisi de pénétrer dans deux villas alors que les convives réveillonnaient.

Ils se sont emparés des téléphones portables et appareils photo notamment.

Repérés par des invités dans la seconde villa, qui ont essayé de les stopper, ils les ont alors roué de coups.

Les malfaiteurs qui avaient réussi à prendre la fuite à bord d’un 4X4 leur appartenant ont été arrêtés et placés en garde à vue pour "vol et violences volontaires".



