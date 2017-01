Le panneau Hollywood à los Angeles saboté et devient «Hollyweed» autrement dit "Holly-cannabis"

Les célèbres lettres du quartier de Los Angeles ont été modifiées dans la nuit de samedi à dimanche : les deux «o» ont été remplacés par deux «e», formant ainsi le mot «weed», qui signifie cannabis en anglais.

Une surprise pour les habitants de Los Angeles.

Ce détournement fait référence au fait que la Californie est devenue, le 1er janvier 2017, le cinquième Etat américain à légaliser la consommation à usage récréatif de marijuana

. Selon TMZ, les autorités sont actuellement à la recherche des auteurs de la plaisanterie.

Hollyweed!!! I think security took the night off last night in Hollywood. pic.twitter.com/ycQXzjsyjG