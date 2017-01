François Chérèque, ancien secrétaire général de la CFDT, est décédé aujourd'hui à 60 ans après un long combat contre un cancer

02/01 10:51

François Chérèque, ancien secrétaire général de la CFDT, est décédé aujourd'hui à 60 ans.

C'est sa famille qui vient de l'annoncer dans un communiqué.

Il avait suspendu ses activités en septembre 2015 pour suivre un traitement de chimiothérapie et quitté ses fonctions à la tête de Haut commissaire à l'engagement civique en juin 2016 pour "raisons de santé".

François Chérèque né le 1 er juin 1956 à Nancy (Meurthe-et-Moselle) et décédé le 2 janvier 2017, était un syndicaliste français, secrétaire général de la CFDT de 2002 à 2012.

Il était président de l'Agence du service civique de 2013 à 2016 et président du conseil d'administration du think tank de gauche Terra Nova.

Il adhère à la CFDT en 1978 et y prend des responsabilités.

En 1986, il devient secrétaire général de l'union départementale CFDT des Alpes-de-Haute-Provence et entre au bureau régional interprofessionnel CFDT de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).

En 1996, il devient secrétaire général de la fédération CFDT des services et établissements de la santé et du social (CFDT santé-sociaux), première fédération de la confédération en nombre d'adhérents. En octobre 2001, il entre au bureau national de la CFDT et à la commission exécutive1.

Depuis 2002, il est secrétaire général de la CFDT, où il a succédé à Nicole Notat, après avoir été à la tête de la Fédération Santé-Sociaux.

Il est réélu au Congrès de Grenoble le 16 juin 2006, puis à celui de Tours le 10 juin 2010, pour un dernier mandat de quatre ans. Syndicaliste cherchant à dépasser certains clivages, il a donné à la revue Le Meilleur des Mondes un entretien sur sa vision du libéralisme intitulé: « En France, on n’évoque la mondialisation qu’à travers ses effets négatifs ».

Après avoir obtenu en 2003, lors de la réforme des retraites, des concessions du gouvernement comme le dispositif pour carrière longue, il fut surnommé le traître, collabo ou complice par ses opposants.

Il est l'un des dirigeants des grèves contre la réforme française des retraites de 2010. Le 28 novembre 2012, il quitte le secrétariat général et laisse la place à son successeur, Laurent Berger. (Biographie Wikipedia)

<

François Chérèque au départ de la manifestation... par morandini