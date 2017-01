Le petit-ami, de George Michael, Fadi Fawaz, évoque la possibilité que la star puisse s'être suicidée

02/01 16:21

Le petit ami de George Michael a publié de nombreux tweets , disparus depuis, dans lesquels il explique que la star envisageait depuis longtemps de s'ôter la vie.

"Tout ce que George voulait c’était mourir” indique t'il dans un premier post. Puis d'ajouter: “il a essayé de se tuer plusieurs fois” concluant par ses mots: “et il a fini par y arri­ver”.

Selon TMZ , depuis, Fadi, a déclaré à Us Weekly que son compte Twitter avait été piraté et qu'il n'était pas l'auteur de ces tweets. "Je suis choqué par ce qui se passe. Mon compte Twitter a été piraté et fermé. C'est un peu effrayant pour être honnête. Je n'ai pas envoyé ces tweets."

Il a par la suite supprimé ses profils Twitter et Facebook.

Rappelons que l'autopsie de George Michael n'a pas donné de résultats concluants sur les causes de la mort La police a déclaré qu'après une semaine, les examens post-mortem n'étaient "pas concluants" que des études allaient se poursuivre encore pendant plusieurs jours afin de comprendre de quoi était mort le chanteur.



