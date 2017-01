USA - Désastre en direct cette nuit à la TV pour Mariah Carey: 5 minutes où rien ne va devant des millions de personnes - Regardez

01/01 16:27

C'est la pire prestation d'un artiste depuis très longtemps !

Cette nuit pour le réveillon du jour de l'an tous les regards étaient tournés vers New York car c'est la bas que les chaînes de télé sont en direct pour assurer un grand spectacle, contrairement à la France où tout est enregistrée des semaines plus tôt.

En direct de Time Square, les artistes défilent et chantent... Enfin jusqu'à hier soir où Mariah Carey a juste oublié... de chanter !

Un drame télévisuel qui a duré longues très longues minutes devant près de 2 millions de personnes sur place et des millions de téléspectateurs.

Visiblement la musique diffusée n'est pas celle de la chanson prévue, alors Mariah Carrey arrête de chanter et se promène sur scène désespérée alors que les danseurs derrière tentent de combler le vide.

Puis elle se met à parler et chanter pour la régie en leur lançant des appels désespérés:

"On n’avait pas validé cette chanson…

Il nous manque quelques-uns des chants, mais c’est comme ça.

Je vais laisser le public chanter.

On n’a pas validé cette chanson pour le Nouvel an baby, c’est comme ça…

Allume ces prompteurs s’il te plaît ».

Un danseur vient la chercher alors qu'elle est au bord de la scène, mais elle affirme "ça ne s'arrange pas"...

Mais ce n'est pas fini, c'est ensuite le playback qui ne va pas aller pour la chanson suivante, à tel point que l'on va voir Mariah Carey avoir envie de partir se retournant et se dirigeant vers les coulisses alors qu'on l'entend encore chanter...

Sans doute le pire réveillon pour la star...

Regardez à partir de 58 secondes

Désastre en direct cette nuit à la tv... par morandini