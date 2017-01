Audience Access - La rétro de "50 Mn Inside" faible sur TF1 à égalité avec Nagui sur France 2

01/01 09:22

C'était la rétro de l'année hier sur TF1 dans "50 Mn Inside", mais le public n'a pas répondu présent car seulement 2.568.000 personnes étaient au rendez-vous soit 16% de part de marché.

En face France 2 avec Nagui est parvenu à attirer 2.483.000 téléspectateurs et 16% de part de marché.

Du côté de c8 c'était un best of d'Ardisson avec 406.000 et 2,6% de part de marché.

Du côté de France 5, c'était "C l'hebdo" quasiment à égalité avec Ardisson également avec 448.000 personnes.

Enfin M6 et son "Cousu main" Spécial fêtes était à plus de 1 million avec 1.023.0000 et 6,6% de personnes