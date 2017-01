EN DIRECT - L'Etat Islamique vient de revendiquer l'attaque dans la boite de nuit en Turquie

02/01 09:21

09h18: L'Etat Islamique vient de revendiquer l'attaque dans la boite de nuit en Turquie

Depuis le début, les autorités turques estimaient que l'homme qui a tué 39 personnes dans une boîte de nuit d'Istanbul la nuit du Nouvel An est lié au groupe Etat islamique (EI) et qu'il pouvait être originaire d'Asie centrale, selon le quotidien Hürriyet.

.

Dimanche 1er janvier

.

15h39: Le Quai d'Orsay a annoncé le décès d'une Française, également de nationalité tunisienne, lors de l'attaque de la discothèque la Reina à Istanbul.

"C'est avec une immense tristesse que je confirme le décès d'une ressortissante française, également de nationalité tunisienne, lors de l'attaque d'une discothèque à Istanbul.

Son époux, de nationalité tunisienne, est également décédé.

Je présente les condoléances de la France à la famille et aux proches des victimes, ainsi qu'aux autorités tunisiennes." (Jean-Marc Ayrault)

11h09: Jean-Marc Ayrault:

"A ce stade, nous déplorons trois blessés de nationalité française.

Le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères et du Développement international et notre consulat général à Istanbul sont pleinement mobilisés pour accompagner nos compatriotes blessés dans cette attaque, Une Franco-Tunisienne parmi les 39 victimes de l'attaque ainsi que leurs familles."

10h58: Dans sa première réaction à la fusillade meurtrière, le président turc a vivement condamné l'attaque meurtrière du Nouvel An.

«Les terroristes œuvrent pour détruire le moral du pays et semer le chaos en ciblant des civils avec de telles attaques haineuses », a déclaré M. Erdogan cité par son service de presse.

Dans un communiqué, il a ajouté que la Turquie lutterait jusqu'au bout contre le terrorisme et appelé la nation turque à rester unie face à ces attaques.

« En tant que nation, nous combattrons jusqu'au bout non seulement les attaques armées de groupes terroristes et les forces derrière eux, mais aussi leurs attaques économiques, politiques et sociales », a-t-il souligné.

08h42: Le dernier bilan fait état de 39 morts dont 16 étrangers

07h12: Pour l'heure, l'attaque sanglante de la Reina n'a pas été revendiquée. La Turquie a été la cible de nombreuses attaques qui ont notamment ensanglanté Ankara et Istanbul, où, il y a à peine trois semaines, un attentat revendiqué par un groupe radical kurde a fait 45 morts, dont une majorité de policiers.

05h55: Les autorités ont évoqué un «terroriste», mais plusieurs médias turcs ont évoqué «au moins un» tireur déguisé en père Noël. Selon le ministre turc de l’Intérieur Süleyman Soylu, «le terroriste» est toujours recherché.

02h12: Au moins 35 personnes sont mortes dans une attaque "terroriste" menée par au moins un assaillant déguisé en père Noël dans une célèbre boîte de nuit d'Istanbul, cette nuit, a annoncé le gouverneur de la ville Vasip Sahin.

Au moins 40 personnes seraient blessées dans cette attaque contre l'emblématique boîte de nuit Reina, sur la rive européenne d'Istanbul.

Cette attaque survient alors que la Turquie a été secouée depuis plus d'un an par une série d'attentats meurtriers.

"Au moins 35 de nos compatriotes ont perdu la vie, dont un policier", a annoncé Vasip Sahin, peu après l'attaque.

Selon la chaîne d'information NTV, plusieurs personnes ont plongé dans le Bosphore,le détroit qui relie la mer Noire à la mer de Marmara, pour échapper aux coups de feu tirés par au moins un assaillant déguisé en père Noël.

La Reina est située à quelques centaines de mètres de l'endroit où avaient lieu les célébrations officielles du Nouvel An, au bord du Bosphore.

L’attaque survient alors que le pays a été secoué depuis plus d’un an par une série d’attentats meurtriers.

Les autorités policières avaient annoncé avoir déployé 17 000 policiers dans Istanbul, afin d’encadrer les festivités du Nouvel An.

.



Turquie: Des dizaines de morts cette nuit à... par morandini