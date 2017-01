Trois personnes dont deux enfants de 3 et 6 ans sont mortes dans un incendie à Fontenay-sous-Bois

01/01 09:36

Trois personnes dont deux enfants de trois et six ans, vraisemblablement de la même famille, sont mortes ce soir dans l'incendie de leur appartement à Fontenay-sous-Bois près de Paris, ont déclaré les pompiers.

Le feu s’est déclaré après 18 heures, au 13e étage d’une tour d’appartements qui en compte 18 dans cette ville du Val-de-Marne, à l’est de la capitale.

Selon les informations du Parisien, une mère et ses deux enfants auraient sauté par l'une des fenêtres de l'immeuble.

Une troisième enfant sauvée "in extremis" des flammes.

"Une troisième enfant d'environ huit ans a été sauvée in extremis des flammes dans le même appartement" et se trouve dans un état "grave", a précisé le porte-parole des pompiers de Paris Gabriel Plus à Europe 1.

Le feu est toutefois "maîtrisé" sans s'être propagé à d'autres logements