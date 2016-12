Les derniers voeux du Président François Hollande ce soir à partir de 20h sur toutes les chaînes - A commenter en direct ICI

18:01

François Hollande a rendez-vous ce soir soir avec les Français pour ses ultimes vœux télévisés du Nouvel An, l'occasion de refermer une année marquée par les conflits d'Irak et de Syrie et le terrorisme, de faire valoir son bilan mais surtout de mettre en garde contre le FN et la droite en vue de la présidentielle.

Sur la forme, le président de la République s'en tiendra à la tradition : une allocution de moins de dix minutes enregistrée peu avant sa diffusion à 20 heures tapantes, debout derrière un pupitre sous les ors du salon Napoléon III de l’Élysée.

Un mois tout juste après avoir renoncé à briguer un second mandat, le chef de l'Etat, assure son entourage, a "à cœur de soigner ces derniers vœux du quinquennat, avec un texte très personnel" auquel il a consacré sa journée de vendredi et qu'il travaillera "jusqu'au dernier moment".

