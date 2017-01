Les internautes choqués par une société Française de luxe qui propose des peluches pour enfants en véritable peau d'animaux

01/01 10:26

C'est une révélation qui a provoqué une vraie émotion chez les amoureux des bêtes.

C'est une marque française, "Histoires de bêtes" qui a eu cette idée réaliser des peluches avec de véritables fourrures animales.

C'est le site internet Konbini France qui révèle l'information et explique et s'interroge:

"Pourquoi cette marque propose des produits qui banalisent la cruauté auprès des nouveaux-nés et des enfants en bas âge ?

Comment des consommateurs peuvent penser que leurs enfants soient si exceptionnels au point qu’ils méritent une douceur impliquant la mort d’un être vivant ?

Alors que des célèbres marques de prêt-à-porter comme The Kooples, H&M ou Top Shop ont décidé de renoncer à la fourrure, pourquoi des marques décident-elles de se lancer sur ce créneau qui date d’un autre âge?"

La société qui dispose d' un compte Instagram vante de son côté "le supplément d'âme" de ses peluches...

L'histoire de la société est racontée ainsi sur le site de la société:

"Catherine a 20 ans. Passionnée par la fourrure elle confectionne dans son atelier ses premiers modèles, notamment le lapin, icone de la marque.

Elle met au point les yeux en agneau cousus ainsi que la langue en cuir rouge qui deviendront l'ADN de ses créations.

Le succès est immédiat et elle fonde sa société en 1980. Pendant plus de 30 ans elle va créer de magnifiques modèles et fidéliser de nombreux clients à travers le monde. Son savoir faire unique lui permet de concevoir des peluches exceptionnelles et d'une très grande qualité."

Mais sur internet la colère monte et personne ne comprend vraiment l'intérêt d'offrir à des enfants des jouets en peau d'animaux morts...

