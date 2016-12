Front National: Marine Le Pen présente ses voeux pour 2017 et... emprunte 6 millions d'euros à son père ! Regardez

16:57

Marine Le Pen a présenté des "voeux de combat" aux Français, tout en reconnaissant que la campagne électorale qui s'ouvre serait "rude".

Dans une déclaration enregistrée de deux minutes diffusée sur le site internet du parti d'extrême-droite, la présidente du Front national et candidate à l'élection présidentielle de 2017 juge la France engagée sur une "voie désespérante" et promet de faire en sorte qu'elle "renoue avec l'espérance".

"Je veux qu'enfin en 2017 s'engage le grand combat pour la prospérité de notre pays, la protection de tous les Français et pour la sauvegarde de notre identité nationale", dit-elle.

"Je vous le dis, 2017 commence et nous sommes prêts, on y va, le combat est lancé et la tâche sera rude", ajoute Marine Le Pen

De lus, à la recherche d'au moins 20 millions d'euros pour financer la campagne présidentielle de Marine Le Pen, Nicolas Bay, secrétaire général du Front national, s'était plaint cette semaine que les banques françaises ne «jouent pas le jeu de la démocratie».

L'argent viendra finalement de... Jean-Marie Le Pen, pourtant exclu du FN.

Toujours président d'honneur, il va toutefois prêter 6 millions d'euros pour la campagne présidentielle de sa fille, a indiqué le parti confirmant une information du Parisien.

