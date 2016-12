Gros coup de gueule d'Enora Malagré contre les critiques après son message pour la Sécurité Routière: "Aux abrutis qui m'insultent..."

10:02

C'est une vidéo qui aurait du faire l'unanimité mais qui provoque un vrai malaise sur les réseaux sociaux depuis hier.

Enora Malagré a été choisie par la sécurité routière pour être une des personnalités qui témoigne en donnant des conseils de prudence, en particulier pour cette soirée du réveillon.

Mais de façon assez étrange, la vidéo s'ouvre sur un extrait de TPMP, dans lequel la chroniqueuse dit ses 4 vérités à Mathieu Delormeau révélant qu'il l'a utilisée pour approcher les chroniqueurs de TPMP avant de l'éjecter sans la moindre considération.

Puis vient le témoignage, et le site de la chaine info LCI explique ce matin le malaise:

"L’animatrice de 36 ans raconte comment, après une soirée où l’alcool coulait à flots, elle et plusieurs de ses amis ont refusé de monter dans la voiture d’un camarade éméché qui tenait absolument à prendre le volant et à les ramener.

"On dit non une fois, deux fois, trois fois... et on est contents de dire non.

Parce qu’aujourd’hui on est en vie.

Et lui, malheureusement, sur le trajet, ben il est mort."

Sauf qu’en lieu et place du courage qu’elle revendique, les internautes ne voient qu’une absence de lucidité, celle d’empêcher celui qu’elle qualifie de "pote" de monter en voiture… "

Des réflexions qui ont particulièrement énervé Enora Malagré qui a riposté sur son compte twitter:

Le spot de la sécurité routière avec Enora Malagré

