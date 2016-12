Réveillon du 31 décembre: Quel budget pour le repas des fêtes et pour célébrer la nouvelle année ? Regardez

11:03

Selon le quatrième volet de l'enquête "les Français et l'argent" réalisée par Odoxa pour Le Parisien, les Français vont dépenser en moyenne 555 € pour les fêtes de fin d'année, Noël et Nouvel An inclus.

Cela comprend les cadeaux mais aussi toutes les dépenses liées aux agapes des fêtes : foie gras, champagne, décorations ... 45 % des Français ont même prévu un budget supérieur, entre 500 et 700 € et 21% dépasse les 700 €.

