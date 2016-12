07:38

Apple va réduire d'environ 10% la production de sa gamme d'iPhone au premier trimestre 2017, selon le journal japonais Nikkei sur la base de calculs effectués à partir de données fournies par des sous-traitants du groupe américain.

"Les indications sur la production des derniers modèles et les ventes mondiales suggèrent des baisses de production à la fois de l'iPhone 7 et de l'iPhone 7 Plus au cours du prochain trimestre", écrit le Nikkei.

La firme à la pomme, rappelle-t-il, avait déjà réduit sa production de smartphones en janvier-mars 2016 pour ajuster ses stocks. Il s'agissait alors de l'iPhone 6.





