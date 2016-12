Première interview bouleversante de Pierre Menes: "J'étais devenu un légume. Sans la greffe je serai mort..." Ecoutez (Europe 1)

30/12 16:06

Le journaliste sportif Pierre Ménès vient de bénéficier de deux greffes d’organes : l'un d'un foie et l'autre d'un rein.

Une opération lourde qui lui a sauvé la vie. Le chroniquer du "Canal Football Club", absent de l’antenne depuis plusieurs mois, a évoqué vendredi, au micro d’Europe 1 , le long calvaire qui a été le sien ces derniers mois:

"Je ne pouvais plus marcher".

On a décelé que mon foie et mon rein était très malade et que je devais subir une greffe simultanée des deux organes.

J’étais devenu un légume, complètement un légume.

Les seuls moments de joie de ma semaine, c’était d’aller aux séances de dialyse de l’hôpital américain

Je ne pouvais plus marcher, je ne dormais plus la nuit, c’était horrible"

Sans cette greffe, je serai mort aujourd’hui", lâche-t-il, la voix étranglée par les sanglots.

"L’opération s’est très bien passée. J’ai des excellents résultats médicaux. […]

Aujourd’hui je tente de remarcher sur mes jambes, c’est extrêmement dur, extrêmement pénible, mais il faut en passer par là pour que je puisse rentrer chez moi", conclut le chroniqueur.

.



Première interview de Pierre Menes après sa... par morandini