Menaces d'attentats: Près de 100.000 policiers, gendarmes et militaires mobilisés ce soir partout en France

Près de 100.000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés pour la soirée et la nuit du 31 décembre et de nouveaux dispositifs de protection comme des blocs de béton seront mis en place en réaction aux attentats de Nice et Berlin.

Durant le week-end, 36.000 gendarmes et 52.600 policiers, dont 4.000 CRS, seront mobilisés en France, auxquels s'ajouteront ceux de la préfecture de police de Paris et les 7.000 soldats de l'opération Sentinelle.

A Noël, 91.000 policiers et gendarmes étaient sur le pont.

Un mois et demi après les attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis (130 morts), le réveillon 2015 avait été minimal dans la capitale, avec le feu d'artifice annulé.

Pour un spectacle son et lumière sur les Champs-Elysées, 600.000 personnes sont attendues.

«Deux mille agents de contrôle et de sécurité et une équipe de secouristes et personnels médicaux de près de 400 personnes» seront déployés, précise la mairie de Paris sur son site internet.

La zone dont l'accès sera fermé à la circulation dans la soirée sera également entourée de 3 km de barrières de protection.

