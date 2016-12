L'inventeur du Kinder Surprise, William Salice, est mort d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 83 ans

30/12 11:56

William Salice, est mort jeudi, d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 83 ans, dans une clinique où il était hospitalisé à Pavie, au sud de Milan, en Italie.

Il est notamment l'inventeur du Kinder Surprise, créé dans les années 1970.

Dans les années 1970, le chocolatier cherchait un moyen de lutter contre le caractère saisonnier des oeufs de Pâques, qui condamnait les moules au chômage technique la majeure partie de l'année, et a eu l'idée d'y glisser une surprise.

Ainsi est né l'oeuf Kinder Surprise, dont la coquille de chocolat au lait contient une capsule en plastique renfermant les pièces de très petits jouets à assembler.

Le succès est immédiat, et durable: Ferrero a vendu des milliards d'oeufs Kinder en plus de 40 ans, 100 millions par an en France

