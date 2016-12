Hugues Aufray serait le candidat idéal à la course à l'Élysée en 2017 ? Certains le croient et font sa promo...

30/12 14:31

Le chanteur serait le candidat idéal à la course à l'Élysée en 2017.

Un groupe de personnes distribue aux maires «le journal de campagne» du «candidat» Hugues Aufray .

Contacté par l'l'AFP, il a affirmé n'être engagé dans «aucune démarche» personnelle mais a précisé qu'effectivement des citoyens cherchaient avec son accord à obtenir les parrainages d'élus nécessaires à sa candidature.

Selon le quotidien Sud Ouest , cette équipe distribue aux maires «le journal de campagne» du «candidat» Aufray, où il se décrit comme le représentant de «la France invisible».

La star a d'ores et déjà recueilli 180 parrainages sur les 500 nécessaires.

Sur RTL, l'artiste précise : «ce sont des gens qui ont fait ça pour moi. Ils voudraient avoir à la tête de l'Etat, un personnage qui ne soit pas un politicien. J'ai dit «bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Mais expliquez-moi qu'est-ce qui vous a poussé à envisager à me prendre comme candidat? Ils m'ont dit «vous êtes un fédérateur et vous rassemblez beaucoup plus que n'importe quel homme politique.»

Et de renchérir : «Je leur ai dit, je n'ai pas l'intention d'être candidat mais je ne peux pas vous empêcher de vous amuser à faire un rêve utopique».

Interrogé par le quotidien régional, le responsable de la campagne du chanteur dans le Languedoc, Pierre Blondiau, explique. "S'il n'a pas les parrainages nécessaires, il pourrait bien soutenir Jean-Luc Mélenchon. Mais il préfère réserver sa réponse pour une conférence de presse parisienne prévue le 23 janvier prochain. Car nous y croyons encore".