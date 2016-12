La fille de Jacqueline Sauvage : "On va pouvoir se souhaiter une bonne année. 2017, c'est un nouveau départ"

30/12 10:22

Jacqueline Sauvage est sortie de la prison de Réau après la grâce totale et surprise de François Hollande. Fabienne Marot, sa fille a confié au micro d'Europe 1 , à quel point elle était soulagée.

"C'est un gros poids qui s'enlève du cœur, de la tête et des épaules. C'est comme si on nous enlevait la croix que l'on portait depuis quelques années. On a encore un peu de mal à prendre conscience de ce qui nous arrive", a t'elle expliqué.

Et d'ajouter : "Quand l'Élysée m'a appelé pour me dire que notre mère était libérée, j'ai appelé tout de suite ma sœur Carole et je lui ai dit 'Carole, dépêche toi, va chercher maman, des fois que quelqu'un change d'avis !'

Puis elle avoue que sa famille va avoir besoin de tranquillité et de temps pour se reconstruire :

"On a besoin de tranquillité, qu'on se retrouve, qu'on soit sereines.

On se remet un peu de tout ça, on va se poser. On a encore un travail de reconstruction à faire psychologiquement, avec tout ce qu'on a vécu.

Cette année, on va pouvoir se souhaiter une bonne année. 2017, c'est un nouveau départ pour nous."



Voici pourquoi François Hollande a changé d... par morandini