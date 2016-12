30/12 10:16

Les policiers new-yorkais pourront désormais porter barbes et turbans en accord avec leur religion, une mesure que réclamaient depuis longtemps agents sikhs et musulmans.

"Nous changeons les règles pour que tous ceux qui veulent postuler pour entrer dans la meilleure police du pays puissent le faire", a déclaré mercredi soir le chef de la police new-yorkaise , James O'Neill.

"Nous voulons que le NYPD soit le plus intégré possible, et je crois que cela va beaucoup y contribuer", a-t-il ajouté, dans un discours devant la nouvelle promotion de l'école de police de New York, cité par les médias américains.

Seules quelques polices municipales américaines autorisent le respect de ces coutumes religieuses, comme Washington ou Riverside en Californie, selon le New York Times.

Ces changements interviennent après qu'un policier musulman eut porté plainte contre la police l'été dernier, parce qu'il avait été suspendu pour avoir porté une barbe non réglementaire.

