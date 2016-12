EXCLU AVANT-PREMIERE - Découvrez le nouveau prégénérique des "Princes" de W9 qui sera diffusé dès lundi - Regardez

30/12 12:02

A partir de lundi, "Les princes de l'amour" sera placé sous le signe de la nouveauté sur W9!

Les téléspectateurs pourront en effet découvrir un nouveau pré-générique pour ces premiers épisodes de l'année 2017.

Rappelons que dans ce programme diffusé chaque soir, en access, six célibataires n'ont qu'un seul objectif, celui de trouver l'amour.

On retrouve ainsi les «séducteurs», avec Adrien et Julien, les «prétendants», avec Benoît et Brandon, et les «atypiques», avec Noël et Julian.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir en avant-première et en exclusivité le nouveau prégénérique qui sera diffusé à partir de lundi.

Regardez:



EXCLU AVANT-PREMIERE - Découvrez le nouveau... par morandini