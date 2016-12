Repas du jour de l'an - Aux Antilles et en Guyane pas un réveillon sans le célèbre jambon ! Regardez

13:02

Aux Antilles et en Guyane pas un réveillon sans le célèbre jambon !

Vous ne le savez peut-être pas, mais dans cette partie du monde, il faut absolument avoir du jambon sur la table, et France Info nous explique pourquoi et comment ce met s'est installé et le moins que l'on puisse dire c'est que cela donne vraiment envie...

>

.



Repas du jour de l'an - Aux Antilles et en... par morandini