Elton John pourrait chanter en duo avec une personnalité lors des obsèques de Georges Michael

30/12 14:01

"Je suis en choc profond. J’ai perdu un ami adoré, le plus doux, l’âme la plus généreuse et un artiste brillant. Reste En Paix Georges Michael.” avait tweeté Sir Elton John lorsqu'il a appris la mort de son ami.

Ce dernier envisagerait d'effectuer un hommage émouvant à l'enterrement du défunt chanteur .

Les deux artistes avaient collaboré ensemble et notamment repris en duo "Don’t Let The Sun Go Down On Me" lors du concert du Live Aid en 1985.

Cette version live était sortie en single et les bénéfices reversés à plusieurs associations caritatives pour aider les enfants et la lutte contre le SIDA rapporte 20 Minutes.fr.

Selon le Daily Star , l'artiste pourrait créer une version spéciale de leur duo, qu'il chanterait lors des funérailles de l'artiste.

« Les funérailles devraient réunir énormément de monde. Ce sera peut-être la cérémonie la plus importante depuis l’enterrement de Lady Di, a confié une source au journal.

Elton chantera comme il l'a fait pour les funérailles de la princesse, comme un dernier adieu."

George, 53 ans, a été retrouvé mort dans son lit le jour de Noël par son partenaire Fadi Fawaz.

Une date doit encore être fixée pour ses funérailles, mais il est entendu qu'il sera enterré à Highgate, au nord de Londres, à côté de sa mère, Lesley Angold Panayiotou, qui est morte en 1997 après avoir combattu un cancer.



