Découvrez le speed watching, ce phénomène qui consiste à regarder les séries en vitesse accélérée !

Le speed watching qui consiste à regarder les séries, documentaires ou autres contenus en vitesse accélérée est très prisé par les jeunes générations.

Selon le site Konbini, la technique est disponible sur YouTube, via des extensions de Chrome ou encore sur le lecteur VLC.

Un épisode de 52 minutes de Game of Thrones peut se regarder en 39 minutes indique Libération.

"Plus on regarde de vidéos en accéléré, plus on s'habitue à la vitesse", explique Jan Rezab, un adepte du speed watching, à Forbes .

"Je fais ça depuis deux ans et aujourd'hui, j'arrive parfaitement à regarder des séries deux fois plus vite que la vitesse normale."

Dans son dernier article pour le Plus de l'Obs, François Jost , directeur de la revue Télévision éditée par le CNRS, indique qu' "en visionnant les séries en accéléré, on "gagne" un temps appréciable." Ajoutant que " les tenants de cette pratique se justifient en arguant que l’offre fictionnelle est beaucoup trop large aujourd’hui et que, pour en voir le plus possible, il leur faut bien utiliser les moyens mis à leur disposition."

Dans les colonnes du quotidien Les Echos , Anthony Haillant, directeur du planning stratégique de MinuteBuzz, explique que "même si le phénomène reste marginal, il est révélateur d'une tendance à laquelle les médias et les publicitaires auraient tort de ne pas prêter attention."

