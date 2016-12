Grippe en France - Le premier bilan fait état de 8 morts et 178 personnes dans un état grave en réanimation

17:29

La grippe saisonnière a provoqué huit décès depuis le début de la surveillance, début novembre, a annoncé Santé publique France, qui confirme le démarrage de l'épidémie dans toute la France continentale avec des chiffres de contamination en hausse.

Au 25 décembre, 179 cas graves ont été admis en réanimation et 8 personnes sont décédées sur ce total, contre 66 cas graves et 4 décès une semaine auparavant , observe l'agence sanitaire dans son bulletin hebdomadaire.

Les autres indicateurs sont eux aussi en nette augmentation : entre le 19 et le 25 décembre, 4 220 personnes sont allées aux urgences pour des symptômes grippaux, soit deux fois plus qu'une semaine auparavant, et 617 ont dû être hospitalisées, soit près de trois fois plus

.



L'épidémie de grippe prend de plus en plus d... par morandini