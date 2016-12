Épidémie de grippe : les résidents d'une maison de retraite en Lorraine confinés jusqu'au 1er janvier

11:45

Selon Europe 1 , les résidents de la maison de retraite Sainte-Marie de Vic-sur-seille en Lorraine, sont confinés dans leur chambre, à cause de l'épidémie de grippe qui sévit depuis une dizaine de jours, pour éviter la contagion.

Depuis le 18 décembre, un panneau a été apposé sur les grilles fermées de l'établissement sur lequel il es indiqué qu'aucune visite n'est désormais possible : "Épidémie de grippe : toutes les visites et les sorties sont suspendues." Dans la cour, personne, exceptées des infirmières qui se déplacent, masque plaqué sur la bouche. Seul un des 66 résidents a pu sortir, pour une consultation médicale "prévue de longue date".

Roland Charton, président de l'association qui s'occupe des pensionnaires et visiteur quotidien est très peiné de cette situation: "On avait mis sur pied la galette des rois, on voulait faire un spectacle...

Mais là, on ne peut pas. Heureusement qu'on avait fait notre repas de Noël quelques temps avant. Mais là, on ne peut plus rien faire. On vit pour eux donc c'est long."

En dépit des mesures prises, port de masque et lavage des mains très répétés, l'épidémie touche 42 des 66 résidents ainsi que des membres du personnels.

Les pensionnaires ont donc passé les fêtes de Noël au lit, sous la couette.



