George Michael : La vente et l'écoute de ses albums en forte de hausse depuis son décès

16:00

Selon LCI , la plate-forme de streaming Spotify a affirmé que les écoutes des morceaux de George Michael ont explosé avec une augmentation de 3,158% après l'annonce du décès du chanteur, ce dimanche, à l'âge de 53 ans.

L'artiste s'est retrouvé pas moins de cinq fois dans le top 10 des albums les plus populaires sur la plate-forme en ligne d'Apple rapporte 7sur7.be .

Parmi les musiques les plus écoutées, il y a certains tubes de Wham!, duo qu'il formait avec Andrew Ridgeley : "Last Christmas", "Careless Whisper", "Faith", "Freedom! '90", et "Wake Me up Before You Go-Go".

Du côté d'iTunes, de nombreuses chansons de George Michael se placent dans le TOP 100 des musiques les plus téléchargées : "Caeless Whisper" à la 25e place, "Freedom '90" à la 33e place ou encore "Faith" (36e) et "Father Figure" (41e).

George Michael a aussi atteint les sommets des listes Apple des albums les plus populaires en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en en Allemagne et en Australie.



Sur M6, des français rendent hommage à George... par morandini