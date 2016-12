George Lucas, Harrison Ford, Mark Hamill, William Shatner... Les réactions se multiplient après la mort de Carrie Fisher

09:55

Carrie Fisher n'avait que 19 ans quand elle a incarné la princesse de la rébellion contre l'Empire aux côtés de Harrison Ford (Han Solo) et Mark Hamill (Luke Skywalker).

Le créateur de "Star Wars" George Lucas a salué une amie de longue date "extrêmement intelligente, talentueuse actrice, écrivain et comédienne dotée d'une personnalité très gaie que tout le monde adorait".

Elle était "unique en son genre... brillante, originale.

Drôle et qui ne craignait pas d'exprimer ses émotions. Elle a vécu sa vie, courageusement", a estimé Harrison Ford dans un communiqué.

"Je n'ai pas de mots... #effondré", a tweeté Mark Hamill.

William Shatner, qui a incarné dans "Star Trek" le capitaine Kirk, autre légende de l'espace (imaginaire), regrette "qu'un talent et une lumière merveilleux se soient éteints".

Justin Trudeau, fan affiché de la saga, a été le premier dirigeant mondial à saluer la mémoire de la princesse.

"Nous ne t'oublierons jamais, Carrie. Que la force soit toujours avec vous", a tweeté le Premier ministre canadien.

Carrie Fisher a su camper une princesse au caractère bien trempé, courageuse, brillante et drôle. Un OVNI dans une trilogie où les personnages féminins sont rares.

Jouer une princesse "bagarreuse, pleine de sagesse et d'espoir" était "plus difficile que ce que la plupart des gens pensaient", a noté George Lucas. Son interprétation a inspiré les générations d'actrices qui lui ont succédé dans des films d'action.

Mais aussi des jeunes femmes "ordinaires", qui publiaient mardi des photos de petites filles, déguisées en Leia, en guise d'hommage.

Carrie Fisher est aussi devenue un improbable sex-symbol en 1983 dans "Star Wars, épisode VI: le Retour du Jedi".

Elle y apparaît dans un bikini doré, enchaînée à Jabba le Hutt, une sorte de limace géante, contrebandier en chef de la fameuse galaxie très, très lointaine.

Un costume à minima qui a ému des générations d'adolescents et qui continue de bien se vendre pour Halloween.

Dans la vraie vie, son humour aussi était dévastateur, mais dans les année 80 - malgré ou peut-être à cause du succès - elle a souffert de dépression et d'addictions à l'alcool, à la cocaïne et aux médicaments.

.



Le bande annonce de "Star Wars 7: Le Réveil de... par morandini