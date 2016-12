27/12 19:09

L'actrice Claude Gensac, célèbre épouse de Louis de Funès au cinéma, est décédée.

Claude Gensac est choisie en 1967 pour interpréter la femme du personnage joué par Louis de Funès dans Oscar d'Édouard Molinaro.

Ce dernier est alors devenu une grande vedette de l'écran et l'osmose avec Claude Gensac, rencontrée 15 ans plus tôt sur la scène du théâtre Daunou, est telle qu'ils tourneront dix films ensemble, la plupart devenant de grands succès commerciaux tels Oscar, Les Grandes Vacances, Le gendarme se marie et Jo.

Devenue une figure populaire du cinéma français des années 1970, Claude Gensac peine à relancer sa carrière après la mort de de Funès en 1983.

Elle retrouve des rôles conséquents à partir de la fin des années 2000, jouant notamment avec Catherine Deneuve dans Elle s'en va en 2013.

Elle est nommée en 2015 pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle, pour son rôle dans Lulu femme nue de Sólveig Anspach.

.



Generique du film "Les Gendarmes à Saint Tropez" par morandini