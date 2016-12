Bilan - Les 100 meilleures audiences télé de 2016: M6 en tête pour la 1ère fois - TF1 rafle 90 places contre 98 en 2016 - France Télé totalement absente

27/12 18:21

La Une en décroche 90 des meilleurs audiences de 2016 , contre 9 pour M6 et 1 pour France 2.

Un chiffre très bon pour TF1 mais en baisse.

La Une comptait 98 des 100 meilleures audiences en 2015 et 95 en 2014.

Selon les chiffres publiés par Le Parisien ce soir , "si TF1 a rendu les armes à 10 de reprises, c’est principalement à cause de l’Euro de football, dont M6 a diffusé 11 matches, et surtout la finale entre la France et le Portugal, le 11 juillet dernier.

Cette rencontre détient logiquement le record de l’année avec 20,8 millions de téléspectateurs (71,8% du public) !

La demi-finale entre la France et l’Allemagne, diffusée sur TF1, est deuxième avec 19,3 millions de téléspectateurs (68,2%) et devance le quart de finale des Bleus, contre l’Islande, sur M6 (17,2M et 58,6% de PDA).

23 matches de football (ou cérémonies officielles de l’Euro) sont dans ce TOP 100.

Et les 7 matches des Bleus dans cette compétition occupent les 7 premières places."

Le spectacle annuel des Enfoirés et la première diffusion de « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » avec Christian Clavier et Chantal Lauby sont les deux seuls programmes à avoir dépassé la barre des 10 millions de téléspectateurs.

A noter également que ni France 2, ni France 3 ne figurent dans ce classement.

Les deux chaînes publiques n'ont réussi à placer aucun programme cette année dans le top 100.



