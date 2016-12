Afida Turner fête son anniversaire dans un grand restaurant de Los Angeles avec Johnny Hallyday

27/12 14:19

C'est l'anniversaire dont elle rêvait, avec en cadeau la présence de Johnny Hallyday en personne à Los Angeles !

Afida Turner a donc posté sur son compte Instagram avec un vrai sourire et une robe originale qui laissait apparaître son anatomie généreuse !

La soirée s'est déroulé dans un plus grand restaurant de la ville, chez Mr Chow, un célèbre cuisinier qui a ouvert des établissements à Londres, Miami, New York et bien sûr Los Angeles...

Pour fêter son anniversaire comme il se doit, Afida Turner à eu droit à un gâteau qui n'est pas sans évoquer une poitrine féminine...

En regardant ses photos on se demande bien pourquoi !

.



"Morandini!": Afida Turner se clash avec... par morandini