Clichés, erreurs historiques, Bernard de la Villardière provoque colère et manifestations des Juifs de France

Le dimanche 18 décembre, sur M6, Bernard de la Villardière consacrait reportage sur Jérusalem, qui avait suscité de vives réactions.

Une manifestation avait même été organisée devant les locaux de la chaîne, réunissant une vingtaine d'organisations juives et chrétiennes, dont l'organisation Europe Israël.

Sur les réseaux sociaux, des téléspectateurs avaient dénoncé "une présentation ambiguë de l'histoire au cours de laquelle les différentes forces arabes de la région auraient uniquement subi la succession de conflits, sans jamais avoir pris l'initiative des combats.", rappelle le site de i24News .

Bernard De La Villardière s'est expliqué auprès de nos confrères: "On essaie toujours d'être le plus impartial possible même si on sait que sur le conflit israélo-palestinien, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a une hypersensibilité de part et d'autre sur les mots que vous employez et sur les choix que vous faites sur le plan éditorial", a-t-il expliqué tout en défendant sa connaissance du sujet et du conflit dans une région où il s'est déjà rendu à plusieurs reprises.

Mais pour Michael Bar Zvi, professeur de philosophie politique de l'université de Tel-Aviv, il s'agissait d'un documentaire "entièrement à charge".

"Ce documentaire est truffé d'inexactitudes, à la fois sur le plan factuel, sur le plan historique, sur le plan géopolitique de même que la sémantique adoptée est uniquement la sémantique pro-palestinienne. Au-delà de cela, il y a également des choix éditoriaux qui sont tout à fait discutables", a-t-il lâché sur i24News .

Et d'ajouter: "Le travail de recherche n'a pas été fait de façon sérieuse, parce qu'il y a des erreurs factuelles gravissimes, et sur un sujet aussi complexe il faut être extrêmement précis. Quand on se trompe sur des chiffres, quand on se trompe sur des dates et quand on se trompe sur des faits historiques qui sont avérés, après on a des difficultés à défendre son travail".

Bernard de la Villardière a alors confié qu'il comprenait "qu'en ce moment les opinions publiques sont extrêmement crispées sur cette question", estimant qu'il avait "fait son travail" et accusant le professeur Michael Bar Zvi d'avoir "un parti-pris".



