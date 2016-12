Une mention "pas de Noir" sur une fiche de location d'appartement : Laforêt Immobilier évoque "un acte isolé"

27/12 11:30

"Attention, important pour la sélection des locataires : nationalité française obligatoire, pas de Noir, immeuble avec des policiers uniquement." C'est la fiche technique d'un appartement en location à Levallois-Perret publiée sur Twitter, par Moustapha qui a demandé des explications à l'agence Laforêt en charge du bien. Son message reste sans réponse pendant un mois.

"J'étais assez choqué, j'ai demandé des explications à l'agent immobilier. Il y avait des personnes noires qui visitaient l'appartement", raconte l'internaute à France Info .

L'agent lui explique alors que "ce n'est pas de sa faute ni de son ressort".

Contacté par franceinfo, le responsable de l'agence évoque "un acte isolé d'une collaboratrice, qui ne fait plus partie de l'entreprise."

"Oui, je suis au courant de cette histoire et j'ai été outré", indique Laurent Balestra, ajoutant que c'est sur "injonction de la propriétaire qui est raciste", que cette ancienne collaboratrice "a pris la responsabilité de marquer". "Elle a été naïve et mal formée, elle a retranscrit sans savoir", déplore t-il.

Et de conclure : "Lorsque les propriétaires sont racistes, je donne comme directive à mes employés de ne pas prendre les dossiers". "On est aux Lilas, dans le 93, on ne peut pas se permettre ça [d'être raciste]", conclut-il.



